Senfoni orkestrasında 4 yılda üçüncü sanatçı yaşamını yitirdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) keman sanatçılarından 35 yaşındaki Gizem Yıldıran, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede, tedavisinin sekizinci gününde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; 4 Ocak'ta yaşamını yitiren Yıldıran'ın cenazesi dün, Ankara Cebeci Asli Mezarlığı'na defnedildi.

BBDSO viyolonsel sanatçısı Argun Yıldıran ile evli olan Gizem Yıldıran'ın, BBDSO'nun Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 5 Ocak'taki 'Armonika'nın Büyüsü-Türkiye Prömiyeri' konserinde sahneye çıkmaya hazırlandığı ancak rahatsızlığı nedeniyle provaları yarıda bıraktığı öğrenildi.

4 yılda 3 yas

2019 yılında kalp krizi geçiren viyola sanatçısı Bertugan Albayrak'ı, 2020 Ekim ayında keman sanatçısı Beril Akçabozan'ı kaybeden Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Gizem Yıldıran'ın ölümüyle 4 yılda 3'üncü sanatçı arkadaşlarının yasını tutuyor.