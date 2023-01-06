Kaliforniya'da fırtına ve sel baskınları: 2 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Pasifik Okyanusu'ndan gelen fırtına, şiddetli yağış ve yoğun kar yağışı nedeniyle on binlerce evde elektrik kesintileri yaşandı. Eyalette sel baskını, toprak kayması ve ağaçların devrilmesi sebebiyle ana yollar kapandı.

Eyalette çarşamba gününden bu yana biri çocuk iki kişinin fırtına nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Eyaletteki fırtınaların önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenebileceğine dönük uyarılar yapılıyor.

Kıyılarda fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar nedeniyle bölgede sörf yapılmaması yönünde uyarı yayınlandı.

En son yaşanan fırtına nedeniyle en az iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaşamını yitirenlerden birinin 2 yaşında bir çocuk olduğu, bir diğerinin 19 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Kaliforniya'da bu haftanın başından bu yana görülen fırtınalarda yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 6 oldu.

Eyaletin kuzeyi ve ortasında 180 bine kadar ev ve işyerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Sonoma County ilçesinde Rus Nehri çevresinde ve Santa Cruz gibi okyanus kıyısındaki bölgelerde yaşayanlara olası sel nedeniyle evlerini tahliye etme çağrısı yapıldı.