Senegalli göçmeni darp eden iki polis görevden alındı

İstanbul Valiliği, Fatih’te göçmenlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Senegalli M. Preıra isimli göçmenin iki polis tarafından darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, 19 Temmuz saat 14.00 sıralarında, Senegalli M. Preıra’nın, Aksaray Saat Kulesi Valide Cami Sokak içerisinde denetim gerçekleştiren görevli polisler tarafından durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Senegalli M. Preıra’nın polislere gösterdiği İkamet Tezkeresi üzerinde oturum izninin sona erdiğinin görüldüğü, daha sonra Aksaray Meydan Zırhlı Noktaya götürülmek istendiği ancak karşı çıkarak 'kaçmaya teşebbüs' ettiği öne sürüldü.

Polisler görevden alındı

Açıklamaya göre, daha sonra M. Preıra’nın serbest bırakıldığı belirtilirken, darp olayını gerçekleştiren Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi Amirliği’nde görevli M.Y. ve Ö.F.S isimli iki polis görevden alındı.

Valilik, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“İlimizde 19.07.2003 tarihinde Düzensiz Göçmenlere yönelik yapılan uygulamada, Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi Amirliği’nde görevli M.Y. ve Ö.F.S isimli iki personel görev almıştır.

Personeller, saat 14:00 sıralarında Vatan Caddesi Aksaray Saat Kulesi Valide Cami Sokak içerisinde Göç İdaresince verilen İkamet Tezkeresi bilgilerine göre aslen Senegal uyruklu, 10.12.1988 doğumlu M. Prıera isimli şahsı durdurmuşlardır.

Şahsın kendilerine ibraz ettiği İkamet Tezkeresi üzerinde oturum izninin sona erdiğinin görülmesi üzerine şahıs Aksaray Meydan Zırhlı Noktaya götürülmek istenmiş ancak şahıs şiddetli dirençle karşılık vermiştir. Şahıs kaçmaya teşebbüs ettiği sırada tekrar yakalanmış ve sosyal medyada da yayınlanan üzücü olay meydana gelmiştir.

Akabinde görevliler tarafından 157 (YİMER) aranarak şahsın kimlik bilgileri sorgulandığında, şahsın vize süresinin dolduğu ancak gerekli başvurularının devam sürecinde olması sebebiyle herhangi bir muafiyetinin olmadığının öğrenilmesinin ardından şahsın kelepçesi açılarak salıverilmiştir.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır.”