Sendikalı çalışanlara tarım ilçe müdüründen baskı

Tarım Orkam-Sen Bursa Şube Başkanı Fikret Gizir Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde son günlerde ilçe müdürü vekili olarak görev yapan Zeki Sert’in sendikaya üye olan çalışanlara baskı uyguladığını ifade ederek, yaşananları anlattı.

Son bir yıl içerisinde sendikalarına üye olan kişilerin, ilçe müdürünün odasında sendikaya neden üye oldukları ile ilgili olarak sorgulandığını aktaran Gizir, “Sendikamız aidatları üzerinden ‘Aidatlarınız neden yüksek, bu aidatlar örgütlere aktarılıyor’ denilerek sendikamıza yönelik suçlamalar ve iftiralar atılmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki sendikaya üye olma ve örgütlenme özgürlüğü başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere imzalanan uluslararası sözleşmeler ve kanunlarla güvence altına alınmıştır.” dedi.

Esgazete'nin haberine göre yaşananlar sonrasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hakkında Tepebaşı Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ayrı ayrı olarak soruşturma açılması için dilekçe verdiklerini dile getiren Gizir “Sendikal örgütlenmenin, sendika aidatlarının suçmuş gibi değerlendirilmesi anti demokratik bir tutum olduğu kadar, gücünü yasalardan alması gerekenlerin hukuku ayaklar altına alması anlamına gelmektedir.” diye konuştu.

Kurum çalışanlarının örgütlenme hakkının ilçe müdürü tarafından hiçe sayıldığını belirten Gizir, şöyle konuştu:

“Yaşananlarla işçilerin hakları hiçe sayılmış, atılan iftiralarla sendikamızı karalayarak örgütlenme özgürlüğü engellenmeye çalışıldığı gibi, söz konusu iftira doğru ise aynı zamanda suçu bildirmeyerek ayrı bir suç daha işlemiştir. İdarenin sendikamıza üye olan çalışma arkadaşlarımıza yönelik ayrımcı tavrı yukarda bahsetmiş olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ilgili kanunlar ve uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil etmekte ve bu haklar ilçe müdürü tarafından hiçe sayılmıştır.”