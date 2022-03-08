Sendikalardan ODTÜ'ye 8 Mart kınaması

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tez-Koop İş Temsilciliği bugün ODTÜ'de yaptığı basın açıklamasında ODTÜ Rektörlüğü'nün 8 Mart'a sahip çıkmadığını belirterek kınadı.

Tez-Koop İş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nin salonunu rezerve ettiklerini, ancak okul yönetiminin kendilerinden 14 bin TL salon kirası istendiğini açıkladı.

Bu ücreti ödeyemeyeceklerini belirten sendika, ODTÜ'deki Eğitim-Sen ve Eğitim-İş gibi diğer sendikaların da desteğiyle Rektörlük önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün sonunda yapılan basın açıklamasında 8 Mart kutlanırken, Rektörlüğün okul emekçilerine sahip çıkmayan tavrı kınandı.

Açıklamayı gerçekleştiren işyeri temsilcisi, "Mersin Sebze Meyve Hali'nde, Oppo'da, Alpin Çorap'ta, Darinda Çorap'ta, Pas South'ta, Farplas'ta ve Migros Depo'da örgütlenen ve hakkını arayan kadın emekçileri selamlıyoruz" diye konuştu.

Açıklamada ayrıca güvenli yaşam hakkı ve eşit yurttaşlık hakkı mücadelesinin devam edeceği vurgulandı.