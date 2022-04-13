Sendikalar İstanbul'da 1 Mayıs'ın adresini açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul'daki kitlesel 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasının Maltepe Meydanı’nda yapılacağını duyurdu.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve TDB yöneticileri, Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda bir araya gelerek, İstanbul’daki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları programını açıkladılar. “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartın açıldığı açıklamada, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Yaşasın 1 Mayıs, biji yek gulan” sloganları atıldı. Açıklamaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

Burada konuşan KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da taleplerini dile getireceklerini söyledi. “Yaşamakta olduğumuz bu ekonomik kriz, antidemokratik uygulamalar, baskıcı tek adam rejimine karşı da hep birlikte sloganlarımızı, taleplerimizi güçlü bir şekilde ifade edeceğiz” diyen Bozgeyik, emekçilerin giderek daha fazla yoksullaştığına dikkat çekti. Bozgeyik, şunları söyledi:

'Maltepe Meydanı'nda yan yana olmaktan onur duyacağız'

“Ücretlerimiz her geçen gün enflasyon karşısında giderek daha fazla eriyor. Doğal gaza, elektriğe gelen zamlarla birlikte de çok yoğun bir geçinememe, barınamama, insanca yaşayamama sorunuyla karşı karşıyayız. Toplumsal muhalefete dönük çok yoğun baskı, gözaltı süreçleriyle de bu iktidar, kendi krizini aşmaya çalışarak ömrünü uzatmaya çalışıyor. Hem İstanbul’da hem Türkiye’de sizlerle birlikte 1 Mayıs’ı güçlü bir şekilde alanlarda kutlayarak ‘birlikte değiştireceğiz, yeni bir toplumsal yaşam mümkün’ şiarıyla hem ülkenin demokratikleştirilmesi hem bütün işçilerin, kamu emekçilerinin, gençlerin, kadınların yaşamış olduğu sorunlara karşı hep birlikte ortak çözüm bulma noktasında mücadeleyi büyüteceğiz. 2022 1 Mayıs’ını İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda sizlerle birlikte yan yana olmaktan onur duyduğumuzu ifade ediyorum.”

Bu yılki 1 Mayıs sloganı: Bu düzen böyle gitmez

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu yılki 1 Mayıs’ın sloganının “Bu düzen böyle gitmez” olduğunu söyledi. Mevcut düzenin, neoliberal kapitalizmin artık iflas ettiğini ortaya koyduğunu söyleyen Çerkezoğlu, bu düzenin dünyada hiçbir halka iyilikten ve güzellikten yana hiçbir şey vaat edemediğini vurguladı. Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada savaşların, baskıların, açlığın, işsizliğin giderek daha da arttığı bir sürecin içerisindeyiz. Ülkemizde bu tabloyu daha da ağır yaşıyoruz. Bu tablo, 20 yıldır bu ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının, onların politikalarının ve tercihlerinin sonucu olarak ortaya çıkan Türkiye işçi sınıfını ve bütün emekçileri sadece yoksullukla değil, açlıkla, hayatta kalmak zorluğuyla yüz yüze bırakmış durumdadır. Bugün Türkiye’nin en büyük sorunu işsizliktir, yoksulluktur, açlıktır. Özellikle 2021 yılı sonundan itibaren başlayan döviz krizi, arkasından yılbaşından itibaren enflasyondaki yüksek artış ve bütün ücretlerin enflasyon karşısında gerilemesi bugün ülkede yaşayan milyonlarca işçiyi, emekçiyi açlıkla yüz yüze bırakmıştır.

'Asgari ücret güncellenmeli, bütün ücretlerde iyileştirme yapılmalı'

Daha yılın ikinci ayında açlık sınırının altına gerileyen bir asgari ücret var Türkiye’de. Asgari ücret, bir ortalama ücret. Çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor. 2022’de asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış daha zamlı asgari ücret elimize geçmeden uçtu gitti. TÜİK’in, devletin resmi kurumunun açıkladığı ve aslında gerçeklikten çok uzak olduğunu hepimizin yaşayarak gördüğü bu enflasyon karşısında giderek daha fazla gerileyen bir asgari ücret var. Bütün dünyada en düşük asgari ücretin olduğu ikinci ülkeyiz. 1 Mayıs’a giderken bizler, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun derhal toplanarak asgari ücretin güncellenmesini, bütün ücretlerde gerekli iyileştirmenin yapılmasını, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesini, yapılan zamların geri alınarak başta işçi sınıfının ve emekçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İnancımızı 2022 1 Mayıs’ında, Türkiye’nin dört bir yanında yapacağımız 1 Mayıs meydanlarında gücümüzü, değiştirme irademizi büyüteceğiz. Kararlılığımızla omuz omuza olacağız. 1 Mayıs meydanlarında yan yana olmaya çağırıyoruz.” (ANKA)