Sendikacılardan TBMM önünde basın açıklaması

AKP'li vekiller tarafından sendikalara yüzde iki barajının getirilmesi için TBMM'de kanun teklifi verilmiş ve söz konusu teklif TBMM Komisyonu'ndan geçmişti.

Teklife göre; kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisinden fazla sendika üyesi kaydeden sendikaların üyelerine toplu sözleşmesi ikramiyesi ödenirken, yüzde iki barajının altında kalan sendikalar ise bu ikramiyeden yararlanamayacak.

Kamu Konfederasyonları ve Sendikalar Platformu'nun çağrısıyla bugün saat 11:00’de TBMM önünde ilgili kanuna yönelik basın açıklaması yapmak üzere toplanan kamu çalışanlarına polis müdahalesi gerçekleşti. Sendikalılar, polis müdahalesine karşın, TBMM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendikal mücadele hakkına yönelik yapılan saldırılara karşı mücadelelerine devam edeceklerini belirten sendikalar, getirilen teklifin yalnızca ikramiye ödemelerine yönelik olmadığını, söz konusu teklifin tek tip sendikalaşmaya açılan kapı olduğunu vurguladı.

Basın açıklamasında konuşan Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene kamu emekçilerini yandaş sendikalara mahkûm etmek isteyen sendikalar bir araya gelerek yüzde 1 barajını getirmek istemişlerdi, fakat biz bu oyunu bozmuştuk. Şimdi ise yüzde 2 barajını getirmek istiyorlar. Neden? Çünkü Memur-Sen ve Kamu-Sen de üye kopuşları yaşanmakta. Buna karşılık bizlere üye akışı devam etmektedir. Bunların asıl derdi saltanatlarını devam ettirmek, emekçileri düşünmek değildir. Bizim gibi emek mücadelesi veren sendikaların anahtarlarını teslim almak istiyorlar. Bu hukuksuzluk anayasaya, uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve biz Sendikamızın anahtarlarını asla vermeyeceğiz."

Basın açıklamasının ardından polis tarafından Meclis önünden uzaklaştırılan sendikalılar, sloganlarla Olgunlar Caddesi’ndeki Madenci Anıtı’nın önüne geçti. Burada yüzde bir barajının Danıştay tarafından iptal edildiğinin fakat ‘hükümet destekli’ Memur-Sen ve Kamu-Sen tarafından yüzde iki barajının tekrar gündeme getirildiğini ifade eden Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yasanın bir an önce Meclisten çekilmesini ve adaletli bir şekilde toplu sözleşme getirilmesini istiyoruz. Bizler borçlarımız yüzünden marketlere gidemiyoruz, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Bu direnişimiz devam edecektir."

Yapılan açıklamanın ardından mücadelenin süreceği yinelenerek basın açıklamasına son verildi.