Sendika başkanının maden kazası öncesindeki görüntüleri gündem oldu

Bartın'da facianın meydana geldiği maden ocağında çalışan işçilerin de üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası’nın 10 gün önceki seçiminde köçek oynatıldığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Yeniden seçimi kazanan Hakan Yeşil’in seçimin ardından ise makam odasında davullu zurnalı eğlence düzenlediği ve ‘kutlamaya’ köçek çağrıldığı ortaya çıktı.

Yeşil, sosyal medyada vatandaşların “Orada madencinin hatırası var Şemsi Denizer’in hatırası var bu görüntüler o makama yakışmadı” eleştirilerine yanıt verdi. Yeşil yaşanan durum nedeniyle kamuoyundan özür dileyerek “Bir anda gelişti. Engel olamadık” dedi.

Başkan Hakan Yeşil 5 Ekim'de Z Haber'e yaptığı açıklamada; “Arkadaşlar köçekle birlikte geldi oynamaya başladılar biz de dur diyemedik. Evet o makamda Şemsi Denizer’in hatırası var, şehit madencilerimizin hatırası var, bütün genel başkanlarımızın hatırası var hepsine saygı duyuyoruz hatıralarına da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi arkadaşlarımız seçim sonrası davul zurna ve köçekle geldi ve oynamaya başladılar. Bir anda olunca da yapamazsınız edemezsiniz demedik. Çıkıp da makamda oynamadık. 3-5 dakika eğlendiler sonra çıktılar. Bunu destekliyoruz olarak algılanmasın. Kamuoyundan özür dileriz” ifadelerini kullandı.