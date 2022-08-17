Şenay Ayvaoğlu'nu öldüren Serkan Ayvaoğlu yakalandı

Antalya'da 4 gün önce Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'ndeki bir düğünde Serkan Ayvaoğlu boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nu tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Cinayetin ardından kaçan Serkan Ayvaoğlu Korkuteli ilçesinde saklandığı arazide jandarma tarafından yakalandı.

4 gün önce gece saatlerinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki Serkan Ayvaoğlu Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'ndeki düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi 37 yaşındaki Şenay Ayvaoğlu'nu konuşma bahanesiyle yanına çağırdı.

Şenay Ayvaoğlu'nun otomobile binmek istememesinin ardından Serkan Ayvaoğlu 3 çocuk annesi kadına tabanca ile ateş edip kaçtı.

Şenay Ayvaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Serkan Ayvaoğlu suç aletiyle olay yerinden kaçtı.

Korkuteli Köseler Mahallesi'ndeki arazide saklandığı tespit edilen Ayvaloğlu jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.