'Sen rahatsız ediyorsun!'

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Erdoğan'ın müzik yasağına ilişkin bir manşetle çıktı.
Manşetten bir bölüm şöyle:
"AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibariyle salgınla ilgili tüm kısıtlamaların kalkacağını açıkladı. Bir istisnayla...
Müzikle ilgili kısıtlama gece yarısından sonra devam edecekti. Erdoğan “kusura bakmayın” dedi, “gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok.”
Yalnızca müziğe değil; iyi, güzel, gelişkin, hakça ve doğru olan her şeye düşman Erdoğan iktidarının verdiği rahatsızlıklarla ilgili söylenebilecek çok şey var."
Gazeteyi okumak için: