Semt pazarları kredi kartıyla satışa başladı

Türkiye’de birçok semt pazarında POS cihazları kullanılmaya başladı. Nakit parası olmayan yurttaşlar pazar alışverişini kredi kartıyla yapıyor.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Osmanlı Semt Pazarı’nda ANKA'ya konuşan bir yufkacı "Ankara memur şehri, nakit para sıkıntısı var. Sürekli müşteriler talep ediyor. Bir yılı aşkındır kullanıyoruz. İnsanlar borçlu, nakit para taşımıyorlar. Pazara gelen kesin alt tabaka, o yüzden sürekli kredi kartı talep ediliyor" dedi.

Yumurta satan bir başka esnaf ise, "Kredi kartını 3-4 yıldır kullanıyoruz. Bazı günler kredi kartından bir 700 – 2 lirayı (bin 700 lira- 2 bin lirayı) buluyor toplam çekim" diye konuştu.

'50 lirayla pazara geliyoruz'

Pazara alışverişe gelen bir müşteri de, "Fazla bir şey alamıyoruz bir tek maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Eşim en düşük maaşı alıyor. 720 lira elektrik, 720 lira da doğalgaz geldi. 50 lirayla pazara geliyoruz. Bir şey almadan gidiyoruz. Aldığım bir çorap işte. Şu çorap kaç gün gidecek. 1 liraya, ucuzmuş ondan aldım. 10 lira, 5 lira, 20 lira, 50 lira onunla alışverişimi yapıyorum" dedi.

'Günlük cironun yüzde 25-30’u karttan'

Sebze satan bir esnaf da 3 yıldır kartlı ödeme sistemine geçtiğini belirterek, “Vatandaş talep ediyor, fiyatı uygun görüyor ama nakdi olmuyor, kartla daha rahat alabiliyor. Günlük cironun yüzde 25-30’unu karttan çekiyoruz. 4-5 çeşit ürün satıyoruz yaklaşık 2-3 kilo alsa 60-70 lira tutuyor taksite bölünmüyor. Son zamanlarda müşterinin alım gücü zayıfladı. Bu bir gerçek, görülüyor bu" ifadesini kullandı.