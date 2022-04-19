Arpa üretiminde 32 yılın en düşük seviyesi görüldü

TMO’nun arpa üretimine yönelik 1938 itibarıyla tuttuğu kayıtlar, AKP iktidarıyla birlikte tarım ve hayvancılıkta yaşanan tahribatı gözler önüne serdi. Arpada 5,7 milyon ton olan üretim, son 32 yılın en düşük seviyesi.

Dünyada giderek derinleşen tarım krizi, iktidarın tarım politikaları nedeniyle Türkiye’de daha da görünür hale geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin arpa üretimine yönelik verileri, tarımda yaşanan tahribatı bir kez daha gösterdi.

TMO’nun kayıtlarına göre 2021 yılında, daha çok hayvan yemi olarak kullanılan arpa üretimi 1990’dan beri en verimsiz yıl oldu. 2021 yılında 5 milyon 750 bin ton arpa üretildi.

TMO’nun verilerine göre, 2008 yılında 2 milyon 950 bin hektar alana yapılan ekim sonucunda 5 milyon 923 bin ton arpa üretildi. 2009 yılında ise 3 milyon 10 bin hektar alana yapılan ekimden 7 milyon 730 bin ton arpa elde edildi.

Arpa üretimi 1990'dan beri en düşük seviyede

Birgün'ün haberine göre, 2016 yılında Türkiye’de 8 milyon ton arpa üretildi. TMO, üretilen toplam arpadan 473 bin 799 ton alım yaptı. TMO’nun çiftçiden arpa alımı yapmadığı 2017 ve 2018 yıllarında ise üretim sırasıyla 6,7 milyon ton ile 7,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Arpada, 2021 yılında kayıtlara geçen üretim miktarı ise korkunç tabloyu ortaya koydu. Buna göre, 2021 yılında yaşanan kuraklığında etkisiyle yalnızca 5 milyon 750 bin ton arpa üretilirken bu miktarın 1990 itibarıyla en düşük seviyeyi gördü.

Son 32 senede arpa üretiminde 2021 yılının altında kalan tek yıl, 4,5 milyon ton ile 1989 yılı oldu.

Asli görevi olan çiftçiyi desteklemek yerine adeta “ithalat ofisi” gibi çalışan TMO, üreten çiftçiden ucuza alım yaparken yurt dışından buğday, arpa, mısır ithalatı yaptı. Hem de çok daha yüksek fiyatlara.

Yemlik arpa için ilki 24 Haziran’da sonuncusu ise 23 Kasım’da olmak üzere 8 ayrı ithalat ihalesine çıkmış ve toplam 2 milyon 375 bin ton arpa ithal etti.

Haziran ayında yapılan ithalat ihalesinde yemlik arpanın tonuna 270,7 dolar ödenirken kasımda yapılan son ithalat ihalesinde tonuna 353,3 dolar ödendi.