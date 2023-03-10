Semt Evi'nden Gazi Katliamı’nın 28. yıldönümünde çağrı: 'Ayağa kalkıyoruz!'

Gazi Semt Evi, Gazi Katliamı’nın 28. yıldönümünde bir araya gelme çağrısı yaptı.

"Gazi Katliamı’nın 28. Yıldönümünde, çaresizlik hissiyle öfkesini içine atan halkımıza çağrımızdır; Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke için ayağa kalkıyoruz!" denilen çağrıda, 12 Mart Pazar günü saat 12.00'de Gazi Cem Evi önünde buluşulacağı belirtildi.

Gazi Semt Evi tarafından yapılan çağrı şöyle:

"Gazi Katliamı'nın 28. Yıldönümünde Çağrımızdır:

Ayağa kalkıyoruz!

28 yıl önce yaşananlar, Gazi ve 1 Mayıs Mahallesi emekçilerinin hafızasında canlılığını korumaktadır. Bu ülkenin emekçilerine karşı yapılan katliamları, onların katillerini de bu katilleri koruyanları da unutmadık, unutturmayacağız! Çaresizlik hissiyle öfkesini içine atan halkımıza çağrımızdır; gerici katliamlarla, kadın cinayetleriyle, iş cinayetleriyle, katliama dönüştürülen afetlerde ölmeyeceğimiz bir ülkeyi mutlaka kuracağız.

Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke için ayağa kalkıyoruz!"