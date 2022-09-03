Mart ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel dün İstanbul’da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Güzel, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
İfadesi tamamlanan Güzel, tutuklanma talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Semra Güzel tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen HDP Milletvekili Semra Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Haber Merkezi
Mart ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel dün İstanbul’da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Güzel, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.