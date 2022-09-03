HDP Kadın Meclisi: Semra Güzel irademizdir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi, İstanbul’da gözaltına alınan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında açıklama yaptı.

HDP Kadın Basın Bürosu tarafından “Semra Güzel irademizdir!” başlığıyla paylaşılan yazılı açıklamada, “AKP-MHP erkek ittifakı tarafından hedef gösterilen Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzel’in dün bir kez daha kirli bir kumpasla özgürlüğü gasp edilmiştir” denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Her türlü yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmış kişiler bu ülkede elini kolunu sallayarak suç işlemeye devam ederken, Semra vekilimizi hedef gösteren Suç İşleri Bakanını uyarıyoruz: Kadınları değil, kadın katillerini tutuklayın! Sosyal medya paylaşımları ile toplumda milliyetçiliği, ırkçılığı, cinsiyetçiliği, kadın düşmanlığını körüklemekle işlediğiniz suçların üzerini örtemeyeceksiniz.

Kadınlar sizlerin bu kirli politikaları karşısında asla diz çökmeyecek. Bulunduğumuz her yerde ‘Semra Güzel irademizdir’ demeye devam edeceğiz. Her defasında kadın düşmanlığını tescilleyen erkek iktidar şunu çok iyi bilsin ki biz kadınlar yılmayacağız. Semra Güzel halkın, kadınların iradesidir!”