'Semra Güzel Norveç'e kaçtı' denilmişti, açıklama geldi

Dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına firar ettiği öne sürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Norveç’te olduğu iddiasına yanıt geldi.

Rudaw'da yer alan habere göre, bazı gazeteler, Norveç’te yaşayan ressam Hakan Yaşar ile Diyarbakır’da açtığı resim sergisi dolayısıyla 4 Aralık 2021’de çektirdiği fotoğrafı kullanarak Semra Güzel'in Norveç’te olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu haberler hakkında açıklama yapan ressam Hakan Yaşar, Semra Güzel’le 6 ay önce sergi dolayısıyla çekilen ve Güzel’in aktif milletvekilliği dönemine denk gelen fotoğrafın “yeniymiş” gibi sunulduğunu söyledi.

Haberi yayınlayanların kendisine ulaşma ve teyit etme imkanı olduğu halde bunu yapmadığını belirten Yaşar, hedef haline getirildiğini söyledi.

Fotoğrafın Diyarbakır’da çekildiğinin dikkatlerden kaçamayacak kadar açık olduğunu ifade eden Yaşar, açıklamasında şunları söyledi:

"Ben uluslararası tanınırlığı olan bir resim sanatçısıyım. Dünyanın pek çok yerinde sergilerim sanat severlerle buluşmuştur. Bu anlamda önce 02.11.2021-07.11.2021 tarihlerinde İstanbul’da daha sonra ise 22.11.2021-05.12.2021 tarihlerinde Diyarbakır’da resimlerimin bulunduğu sergiler açık kaldı.

Bu sergilere halkın yoğun ilgisi oldu. Pek çok tanınan şahsiyet de sergiyi ziyaret etti. 04.12.2021 tarihinde HDP milletvekili Semra Güzel de sergiyi ziyaret edenler arasındaydı. Söz konusu tarihte Semra Güzel TBMM’de aktif olarak görev yapan bir milletvekilliydi, firari değildi. Fotoğraftaki basit bir inceleme mekanın Norveç değil Diyarbakır olduğu anlaşılacaktır.

Tüm bu gerçekler ortadayken insan haklarına saygıyı ve basın meslek ilkelerini bir kenara iterek beni “yasadışı örgüt üyesine yardım etme” iddialarıyla karşı karşıya bırakan söz konusu medya kurumları bu haberleri bilinçli olarak üretmiştir. Benden bilgi alma, olayın aslını araştırma gereği bile duymamaları bu hususun kanıtıdır. Bu kurumlar beni tehditlerin hedefi haline getirmiştir. Söz konusu medya kurumlarını bir an önce yayımladıkları haberleri düzeltmeye ve benden özür dilemeye davet ediyorum. Ayrıca diğer medya organlarının beni tehlikeye atan bu haberlere karşı gerçekleri kamuoyuna ulaştırmalarını diliyorum.”