'Bekir Ağırdır, Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetin önüne anket koydu' iddiası

Yazar Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde KONDA Araştırma'nın sahibi Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu iddia etti.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın konuğu olan Gültekin, KONDA Araştırma'nın sahibi Bekir Ağırdır'ın 2018'deki seçimde 4 liderin önüne anket koyduğunu iddia etti, "Elimizde anket var yüzde 60 ile kazanıyor. Erdoğan neden Abdullah Gül’e helikopter göndermek zorunda kaldı? Çünkü onun da elinde anketler var, Abdullah Gül kazanıyor diye. Neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi? Orada bir olay dönüyor" diye konuştu.

Gültekin'in iddiasına Bekir Ağır'dan, "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" yanıtı geldi.

Gültekin ise Ağırdır'a "O ilişkiyi sürdüren, o sürecin içinde olan herkesle konuştum, Gül ve bütün liderler dahil, ya onların hepsi yanlış hatırlıyor ya da Bekir bey! O sürecin şahidi herkesin bu “yalan” bilgiyi vermiş olmaları tuhaf" diyerek yanıt verdi.



