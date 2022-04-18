HDP'den Kılıçdaroğlu'na operasyon tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen "Pençe-Kilit" askeri operasyonuna destek vermesinin ardından HDP Sözcüsü Ebru Günay, “Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden konuya dair açıklamada bulunan Günay, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu destek mesajını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Erdoğan, Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?

Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan."