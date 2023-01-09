Semih Tufan Gülaltay'a silahlı saldırı

Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay, İstanbul Maltepe'de yaşadığı sitenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimsenin yaralanmadığı olayda saldırganların kaçtığı belirtildi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Semih Tufan Gülatay'ın ofisine de 25 Mayıs 2022'de silahlı saldırı düzenlenmiş, Olay sırasında ofiste bulunmayan Gülaltay'ın koruması ateş açarak saldırganlardan birini öldürmüştü. Olaydan sonra tutuklanarak cezavine konulan koruma, geçen cuma (6 Aralık) görülen duruşmada tahliye edildi. Gülattay'ın evine yapılan saldırının da korumasının tahliyesiyle ilgili olarak, ilk saldırıyı gerçekleştiren kişilerce düzenlendiği tahmin ediliyor.

Birdal suikastının azmettiricisi

Semih Tufan Gülaltay, İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi olmak suçlamasıyla 2 Haziran 1998'de yakalandı.

Birdal'a silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili olarak 'suç işlemek için Türk İntikam Tugayı (TİT) isimli silahlı örgütü oluşturduğu, siyasi amaçla Birdal'ı öldürmeye tam teşebbüste bulunduğu ve bu suça iştirak ettiği gerekçesiyle 19 yıl hapse mahkum edildi. Ancak şartlı salıvermeden faydalanarak ve 4,5 yıl sonra tahliye edildi. Ulusal Birlik Partisi’ni kurdu.

Gülaltay’ın Birdal suikastından sonra, Ergenekon zanlılarından emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’in devre arkadaşı olan emekli Binbaşı Namık Zihni Ozansoy’un evinde saklandığı ve Tekin’in Gülaltay’ı cezaevinde ziyaret ettiği biliniyor. Gülaltay’ın Ulusal Birlik Partisi adına düzenlediği bir toplantıya eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon da katılmıştı.

22 Ocak 2008'de Ergenekon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla yargılandı.

Semih Tufan Gülaltay, Mayıs 2022'de de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kısa bir süre cezaevinde kalmıştı.