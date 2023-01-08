Almanya'da bir kişi kimyasal saldırı planlama iddiasıyla gözaltına alındı

Almanya’da 32 yaşındaki bir İranlı, 'radikal İslamcı motivasyonlu' bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Kuzey Ren-Westfalya polisi, yazılı açıklamada zanlının siyanür ve risinle “ciddi bir şiddet eylemi” planladığını belirtti.

Polis, zanlının Ruhr bölgesindeki Castrop-Rauxel’de bulunan evine baskın yaptı ve “zehirli maddeler” ele geçirdi.

Baskında zanlı dışında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Alman DPA haber ajansı, çok sayıda acil durum görevlisinin koruma giysileriyle olay yerinde olduğunu duyurdu.

Soruşturma devam ediyor ve zanlıların saldırı planlarında hangi aşamada oldukları henüz değil.