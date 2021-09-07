Semih Terzi’nin oğlunun da aralarında bulunduğu 214 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 il ve Kuzey Kıbrıs'ta Cemaat'in TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Cemaat'in TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

44'ü muvazzaf 69 asker ile 145’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin birinin albay, birinin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7’sinin üsteğmen, 7’sinin teğmen, 41’inin astsubay ve 5’inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F.T.’nin, Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi’nin oğlu olduğu belirtildi.

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