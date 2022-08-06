Semih Sergen yaşamını yitirdi

Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Muğla Bodrum'da yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.