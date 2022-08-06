Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Muğla Bodrum'da yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.
Haber Merkezi
Semih Sergen yaşamını yitirdi
Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı 91 yaşındaki Semih Sergen Bodrum'da yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Muğla Bodrum'da yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.