Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangının ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.
Haber Merkezi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangının ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi.