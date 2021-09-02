Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.

Haber Merkezi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangının ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi.

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