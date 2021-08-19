Şemdinli Kaymakamlığı’ndan orman yangını açıklaması

Şemdinli'de ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Şemdinli Kaymakamlığı’ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Şemdinli ilçemiz Günyazı Köyü Yiğitler Mezrasının üst kısımlarında dün akşam saatlerinde başlayan örtü altı yangınına, personellerimiz, güvenlik birimlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından müdahale edilmiş ancak arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı, rüzgarın da etkisiyle birlikte belli bir alanda yayılmıştır. Devam eden çalışmalar sonrasında alanın büyük çoğunluğu kontrol altına alınmıştır. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, yerleşim yerine herhangi bir sıçrama durumu söz konusu değildir” denildi.