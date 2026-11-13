Selvi'den 'dokunulmazlık' iddiası: 'Sarıgül için görüş birliği var, Özel ve 10 vekil için tartışma sürüyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AKP kulislerinden aktardığı bilgilere göre Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde iktidar cephesinde görüş birliği oluştuğunu yazdı.

Sarıgül ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Sarıgül milletvekili olduğu için dosyası ayrılarak Ankara'ya gönderilmişti. Sarıgül hakkında ayrıca cinsel istismar iddiası da bulunuyor.

Selvi'ye göre asıl tartışma, İBB davası ve CHP kurultay davası nedeniyle bir grup Yeni Partili milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı noktasında yaşanıyor. Dokunulmazlığı tartışılan isimleri Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu olarak sıraladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in durumu ise netleşmiş değil. Selvi'nin aktardığına göre Özel'in genel başkan olması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasına itiraz ediliyor ve genel başkanlar için bu yolun açılmaması savunuluyor.

Yazıda, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir tartışma olmadığını belirtirken, 2022'de cinsel saldırı iddiasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in yargılandığını hatırlattı.

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