Selvi'den 'ABD' iddiası: 'HDP ve İyi Parti ziyaretinin nedeni İmamoğlu'

ABD Büyükelçisi'nin HDP ve İYİP'e yaptığı ziyaret sonrası yandaş yazar Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu iddiası geldi.

"ABD Büyükelçisi, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yapıyor" diyen Selvi, "Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimde kazanılamayacağına inanılıyor. O neden İYİ Parti ve HDP desteğini İmamoğlu’nun arkasına koyarak o cepheyi tahkim etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’na, ‘Eğer adaylıkta ısrar edersen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olur’ mesajı veriliyor" iddiasında bulundu.