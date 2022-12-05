Selvi: Yaşananlar İmamoğlu’nun CHP ile gönül bağlarının kopmasına neden oluyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında yaşandığı belirtilen krizin büyüdüğünü öne sürdü.

Selvi’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Kılıçdaroğlu’nun “İkinci Yüzyıla Çağrı” vizyonu konulu toplantısı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki krizin su yüzüne çıkmasına neden oldu. Kriz artık sadece iki isim arasında değil, Kılıçdaroğlu’nun tavrı nedeniyle üçlü hale dönüştü.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını yapıp kürsüden indikten sonra İmamoğlu ile tokalaşmadı. Toplantı bitip salondan ayrılırken ise soğuk bir şekilde tokalaştılar. Canan Kaftancıoğlu ise sıradan herkesle tek tek tokalaşırken Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı. Ayrıca mektup yazarak bizi yüzleştirin demesine rağmen Kılıçdaroğlu, İstanbul’da bulunduğu 3 gün boyunca Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi.

Kılıçdaroğlu kendisine en ciddi rakip olduğu için Ekrem İmamoğlu ile görüşmüyor. Kılıçdaroğlu’nun desteğini yanına çeken Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu ile açıktan mücadele ediyor.

Ama madalyonun bir de öteki yüzü var. Toplantıdan sonra Ekrem İmamoğlu tepkisini, “Halkın sesi, hakkın sesidir” diye tweet atarak gösterdi. Bu gelişmeler İmamoğlu’nun CHP ile gönül bağlarının kopmasına neden oluyor. İmamoğlu’nun gücünü hafife alan hata yapar. Kılıçdaroğlu bu krizi çözmezse, hele hele İmamoğlu’nu yok saymaya devam ederse yanlış yapar. Bir de bakar ki Ekrem İmamoğlu karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış.