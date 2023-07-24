Selvi: 'Ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor'

CHP'de gizli zoom toplantısı sonrasında kriz derinleşirken, İmamoğlu'nun yarışı kaybetmesi durumunda yeni parti kuracağı iddiaları gelmeye devam ediyor.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, benzer bir iddiayı bugünkü köşesine taşırken, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, tüm yaşananlara rağmen İmamoğlu’nu aday yapmakta kararlı. Peki İmamoğlu CHP’de durmakta kararlı mı? Ekrem İmamoğlu’nun performansını izledikçe hızla şu noktaya doğru kayıyorum: Kılıçdaroğlu ile kılıçları çekmiş durumda. Savaşmaktan kaçınmıyor. CHP ile gönül bağları kopmuş. Eğer CHP’deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor."