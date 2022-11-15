Selvi saldırıyı planladığı öne sürülen ismi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı planlayan kişinin Ammar Jarkas isimli biri olduğunu söyledi.

Selvi’nin yazısında yer alan iddialar şöyle:

"İstanbul’daki saldırıyı planlayan şahsın ismi ise Ammar Jarkas. Büyük lokma bu. Kamışlı’daki merkezden, “Ammar bizim için önemli. Ammar’ı çıkarın” dedikleri terörist. Örgüt için önemli isim. Terörist kadını Yunanistan’a, Ammar Jarkas’ı ise Bulgaristan’a kaçırmayı planlıyorlar.

Suriye vatandaşı. 1 yıl önce gelmiş İstanbul’a. Kobani ile irtibatı kuran isim. Ammar Jarkas yapılan operasyonla yakalandı, şimdi içeride hesap veriyor."