Selvi: Muhalefet destek vermezse Erdoğan LGBT'den girer, başörtüsü düşmanlığından çıkar

AKP'nin hazırladığı "başörtüsü"ne yönelik Anayasa değişikliği teklifi sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, başörtüsü oylamasında Millet İttifakı’nı çatlatmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, Millet İttifakı'nın söz konusu teklifi desteklememesi haline AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerde Millet İttifakı'na "meydanı dar edeceğini" iddia etti.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Başörtüsü konusunda AK Parti ile İYİ Parti ve CHP grup başkanvekilleri arasında zaman zaman görüşmeler yapılıyor. Muhalefet ilginç bir şekilde aileyle ilgili düzenlemeden rahatsız. Onlar aile düzenlemesinden rahatsız olunca Erdoğan da LGBT üzerinden vurdu. '6’lı Masa içinde olanlar, LGBT’yi kimler savunuyor açıklayın' diye yüklendi.

Başörtüsüyle ilgili oylama muhalefet açısından son bir fırsat. Eğer destek vermezlerle Erdoğan seçimlerde onlara meydanı dar eder. LGBT’den girer, başörtüsü düşmanlığında çıkar. Bu millette de karşılık bulur. CHP’yi bilmem ama fatura İYİ Parti’ye kesilir. İYİ Parti de bunun farkında, Erdoğan da. Erdoğan, başörtüsü oylamasında Millet İttifakı’nı çatlatmayı hedefliyor."