Erdoğan'dan Selvi’ye: Bunları çok iyi değerlendiriyorsun

TRT yayınına katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye seslendi. Daha önce Selvi’ye "Köşende gereğini yap" talimatı veren Erdoğan bu sefer Selvi’yi takdir etti.

Muhalefetin savunma sanayinden rahatsız olduğu iddiasını soran Selvi’ye Erdoğan, “Sayın Selvi sen köşenden bunları çok iyi değerlendiriyorsun. Değerlendirmeye devam et” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Selvi’nin Ayasofya’nın ibadethaneye açılmasını Necmettin Erbakan’ın desteklediğini fakat Saadet Partisi’nin muhalefette olmasını hatırlatması üzerine, “Ağlatma bizi, karıştırma oraları.. Maalesef. Erbakan hocamızın o vaatlerini gerçekleştiren olmamamıza rağmen bunlara karşı olanlar ile bir olmaları insanı ciddi manada yıkıyor” dedi.