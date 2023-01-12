Selvi: Küçük partiler kaç milletvekili istiyor? ‘Eğer çoklu adaya gidilirse...'

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, 6’lı Masa’da yer alan partilerin milletvekili paylaşımı iddiası hakkında yazdı. Selvi’nin iddiasına göre DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM’de grup kurabilmek için 20 milletvekilliği istiyor.

Selvi’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"DEVA ve Gelecek Partilerinin Meclis’te grup kurabilmek için 20 milletvekili istediği söyleniyor. CHP’liler 10 milletvekili verilmesine bile karşılar ki 20 milletvekili talebi tüylerini diken diken ediyor. CHP Babacan’ı Ankara’da, Davutoğlu’nu Konya’da liste başı yapmayı, Temel Karamollaoğlu’na İstanbul’da, Gültekin Uysal’a Afyon ya da İzmir listelerinde yer vermeyi planlıyor. Liderlerin çekirdek kadrosunun yer alacağı 40 kişilik bir kontenjandan söz ediliyor. Ama küçük partilerin talebi büyük. CHP’liler ayrıca DP, Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi’nin milletvekili listelerinde İYİ Parti ile paylaşılması gerektiğini savunuyorlar. İYİ Parti ise bu teklife kapalı. Bırakın iki partiyi bu kez Gültekin Uysal’a dahi listelerinde yer vermeyi düşünmüyorlar. “Madem cumhurbaşkanı adayı CHP’den çıkacak. O zaman diğer partileri Meclis’e taşıma görevi de CHP’nin olmalı” tezini savunuyorlar. CHP rahatsız ama Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını sağlama almak için milletvekili listelerini koz olarak kullanmakta kararlı. Eğer ortak aday çıkmaz, çoklu adaya gidilirse o zaman bu hesap altüst olacak."