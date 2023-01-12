Alaattin Aldemir canlı yayında söyledi: Kasetler var, ölürsem yayınlanacak

Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle başlayan gerilim sürülüyor.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı olan ve daha sonra CHP'ye geçen Alaattin Aldemir, geçtiğimiz günlerde cinayetle ilgili "Bu iş o kadar büyük ki… Mafya, devlete hakim olmuş. bir MHP'li yetkili demeç veriyor; 'Suskunluğumuzu bilmem ne yapmayın'. Ne yapacaksınız, hepimizi mi öldüreceksiniz?" demişti.

Tele1 televizyonunda canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklenen eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Aldemir "Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş'in kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman" dedi.