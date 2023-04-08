Selvi Kılıçdaroğlu: İnsanımızın şefkate ihtiyacı var

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ben pek çok sorunumuzun çözümünün aslında tek bir yerde olduğunu görüyorum. İnsanımızın şefkate ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu paylaşımında "Dünya görüşümüz, yaşam tarzımız ne olursa olsun ortak noktamız, hepimizin sadece biraz şefkate ihtiyaç duyması bu ülkede. Birazcık daha şefkate…” diye belirtti.