Selvi Kılıçdaroğlu: First Lady unvanı peşinde değilim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok" açıklamasında bulundu.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerin yaptığı paylaşım şöyle:

"Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir."