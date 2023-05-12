Selvi 'güvenilir' bulduğu sonuçları açıkladı: Kılıçdaroğlu yüzde 47’yi aşamıyor

Seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri yaptıkları son anketlerden elde edilen verileri paylaşmaya başladı. Birçok firma Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde gösterirken, aksi yönde bir değerlendirme Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Selvi, adını paylaşmadığı ama "güvendiğini" belirttiği araştırma şirketlerinin anketlerinde Erdoğan'ın yüzde 50'yi aştığını aktardı.

Anketlerin Kılıçdaroğlu lehine manipüle edildiğini iddia eden Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Kılıçdaroğlu’na yüzde 60’la kazandıran anketler seçim günü yaklaştıkça yüzde 50’ye kadar geriledi. Ama pes etmiyorlar. Son güne kadar yayınlayacakları anketlerle Kılıçdaroğlu’nu kazanıyor gösterecekler. Çünkü anketler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar. Önümde tam 7 ayrı anket sonucu duruyor: Benim düzenli olarak takip ettiğim güvenilir firmaların anketlerine göre Kılıçdaroğlu yüzde 47’yi aşamıyor.

Muharrem İnce’nin kaset darbesiyle tasfiye edilmesi ise Kılıçdaroğlu’na yaramıyor. Tam aksine mücadelesini kirletiyor. Güvenilir anketlere göre Erdoğan yüzde 50’yi aştı. Seçim ilk turda bitiyor ve Erdoğan yüzde 50’nin biraz üzerinde seçimi kazanıyor. Çünkü son sözü anketler değil, millet söyleyecek.”