Selvi: Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü, olumlu geçti

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Meclis'te yemin ettikten sonra yeni kabineyi kuracağını söyledi. 16 bakanın milletvekili seçildiğini hatırlatan Selvi, "Yemin etmeden önce bakanlık görevinden ayrılmaları gerekiyor. Eğer yeniden bakan olarak atanırlarsa o zaman milletvekilliğinden istifa edecekler" dedi.

Erdoğan'ın dün gece eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştüğünü belirten Selvi şöyle yazdı:

"Bugünden itibaren kabine hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısının ikiye çıkarılacağı konuşuluyor. Mevcut bakanların az bir kısmının yeni kabinede değerlendirileceği söyleniyor. Ama bunlar kim olacak, onu bilen yok. Bu demektir ki kabinede çok sayıda yeni ismi görebileceğiz. Ayrıca üç dönem kuralı nedeniyle Meclis’e giremeyen isimlerin bir kısmını bakanlık koltuğunda görebiliriz.

Mehmet Şimşek, uluslararası piyasalarda kredisi yüksek bir isim olmanın ötesinde mevcut ekonomi politikalarından da ayrışan bir isim. Seçimlerin ardından Mehmet Şimşek’in kutlamak için tweet atması ilgi çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece Mehmet Şimşek’le görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği söyleniyor. Yeni dönemde Mehmet Şimşek ekonomiyi üstlenirse Lütfü Elvan ile Cevdet Yılmaz’ın da içinde yer alacağı bir takım oyununun kurulacağı söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayrılabileceği söyleniyor. Kabinede ayrıca bir AFET Bakanlığı olacak."

'İstanbul sermayesi İmamoğlu’nu CHP’ye genel başkan yapmak istiyor'

Yazısının diğer bölümünde "Seçimlerin ardından CHP ve İYİ Parti’deki gelişmeleri izlemekte yarar var" diyen Selvi, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta olağanüstü kurultay kararını açıklamasının beklendiğini "istifa" etmeyeceğini belirtti.

"İmamoğlu, 'Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir' diye açıklama yapınca CHP kulisleri hareketlendi" ifadesini kullanan Selvi, "İmamoğlu, seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ile görüşmüş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama cumhurbaşkanı adayı olması Kılıçdaroğlu tarafından engellenen Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na soyunursa işler karışacak. İstanbul sermayesi İmamoğlu’nu CHP’ye genel başkan yapmak istiyor" iddiasında bulundu.