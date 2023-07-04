Selvi: Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, memur ve emekli zamlarına ilişkin Bakanlar Kurulu'nda yapılan sununmdan notlar paylaştı.

Selvi'nin yazısından bir bölüm şöyle:

"Dünkü Kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum yaptı.

1- En düşük memur maaşı 22 bin TL’ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.

2- Kademeli artışlar yapılacak. Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak. Örneğin yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin artış olacak.

3- Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor. Böylece enflasyon artı refah payı artışı yapılacak."