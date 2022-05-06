Selvi: Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş, Esad da istekli

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye ile Suriye arasındaki temaslara ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Peki, Esad’la görüşüp bu işi kökten çözelim diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat servislerinin görüştüğünü açıkladı. Biraz yokladım. Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş. Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş" diyen Selvi, "Ama sorun Türkiye’de değil. Esad’da da değil. Putin’deymiş. Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasından rahatsızmış, Türkiye-Suriye ilişkilerinin Rusya üzerinden yürütülmesini istiyormuş. O nedenle Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasını engelliyormuş. Yani engel Putin..." iddiasında bulundu.