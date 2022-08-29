Selvi: AKP'de 'erken seçim hazırlığı yapılıyor' görüşü hakim

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında iktidar yetkilileri tarafından ısrarla “erken seçim yok” açıklaması yapılmasına rağmen tersi bir görüşün hakim olduğuna dair iddiasını dile getirdi.

AKP milletvekillerinin içlerinde, “Bir de Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir” diyenler olduğunu söyleyen Selvi, erken seçim olabileceğini söyleyenlerin şu gerekçelere dayandırdığını yazdı:

"1- 6’lı masa cumhurbaşkanı adayı belirleyemedi. Ayrıca Türkiye’nin sorunlarına yönelik çözüm önerileri oluşturup bir cazibe merkezi oluşturamadı.

2- Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği zaman 6’lı masada bir çatlak oluşabilir.

3- Ekonomi en önemli gündem maddesi olmasına rağmen yakıcı etkisi azalmaya başladı.

4- Asgari ücrette ara zam, memur ve emeklilere enflasyonun üstünde artış sağlanması, tarım ürünlerinin taban fiyatları siyasi iklimi değiştirdi.

5- AK Parti oyları son iki aydır tekrar yükselişe geçti. Seçmen muhalefetten umduğunu bulamadı. Tekrar AK Parti’ye dönmeye başladı.

6- Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru başta olmak üzere uluslararası krizlerde çözümün adresi oldu.

7- Siyasi iklimi pozitife döndürmüşken, zorlu kış ayları ve Rusya-Ukrayna savaşının ne getireceği bilinmediği için haziranı beklemeden seçime gitmek mantıklı olabilir"

'Eski bakanın uyarısı kafamı karıştırdı'

Selvi konuyla ilgili kendisinin de kafasının karıştığını belirterek, "Ben erken seçim tezlerine itiraz edenlerden birisiydim. AK Parti’deki toplantıyı da seçimlere hazırlık toplantısı olarak gördüm. Ama eski bir bakanın, 'Reis eski futbolcudur. Kaleyi boş görünce şutu çekebilir' uyarısı kafamı karıştırmadı değil" yorumunu yaptı.