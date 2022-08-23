AKP’den erken seçim açıklaması: Söz konusu bile olamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP Genel Merkezi'nde bazı bakan yardımcıları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir ile AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın da toplantıya katıldığı öğrenildi.

'Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok'

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "2023 seçimlerine kadar toplantılara düzenli olarak devam edeceklerini" bildirdi.

Toplantıda, partideki bütün birimlerin görüşlerinin ortaya koyulduğunu kaydeden Çelik, erken seçim gündemi olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Birtakım propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair, vatandaşlarımıza daha iyi nasıl ulaşacağımıza dair değerlendirmelerimizi yaptık. Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var. Böyle bir tartışma söz konusu bile olamaz. Seçimler zamanında yapılacak. Bir yıldan az kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal" şeklinde yanıt verdi.