Selin Sayek Böke: Bu düzen değişmeli

Selin Sayek Böke Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde bugün “Neoliberal ekonomik düzeni değiştirmek zorundayız” diyerek dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Temel ihtiyaçlarda devletleşmeyi savunan Selin Sayek Böke konuşmasında, neoliberalizmin demokrasileri yıkan bir hale dönüştüğünü savundu.

CHP’li Böke konuşmasında, “Neoliberal model eğitim, elektrik, telekomünikasyon, sağlık gibi temel insan haklarıyla ilgili kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini içeren mali ve ekonomik politika tercihleri ile temel ekonomik ve sosyal hakların kullanılamadığı düzenleri dayatır. Oysa bu alanlar kar arayışında olanların ellerine bırakılamaz. Bunlar bizim temel haklarımızdır” ifadelerini kullandı.