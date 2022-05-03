Başak Demirtaş'tan bayram ziyareti

Başak Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş’ı bayram dolayısıyla ziyaret etti.

Başak Demirtaş, 28 Nisan’da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size” demişti.

Demirtaş bugün de tutukluluğu 2 bin beş günü bulan Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti ve şu paylaşımı yaptı:

“Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler. Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz.”

Edirne Cezaevi’nin ziyaretçilerinden biri de Zeynep Mızraklı’ydı. O da, Selahattin Demirtaş’la aynı koğuşta tutuklu bulunan eşi eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.