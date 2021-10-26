Selin ardından 15 kişi bulunamamıştı: Arama çalışmaları Gürcistan'a kadar genişletildi

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde onlarca vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda iş yeri ve ev zarar görmüştü.

Selde kaybolan Kastamonu'dan 9, Sinop'tan da 6 vatandaştan ise aylardır haber alınamıyor. İHA'nın haberine göre,15 vatandaşın arama çalışmaları toplam 204 personelin katılımı ile hem karadan hem de denizden sürdürülüyor.

Ekipler, selin geldiği Ezine Çayı'nın denize döküldüğü yer ile sahil şeridi ve su altında arama çalışmaları yapıyor. Kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Samsun'a kadar olan arama ve tarama ağındaki çalışmalar, Gürcistan sınırına kadar genişletildi.