Selden Pazarcık da etkilendi: Depremzede çadırlarını su bastı

Deprem bölgesindeki sel felaketlerinden etkilenen yerlerden biri Kahramanmaraş'taki depremlerin merkezlerinden Pazarcık ilçesi oldu.

Pazarcık'taki son durumla ilgili bilgi veren TKP Maraş Deprem Dayanışma Merkezi, yaşanan sel felaketi sonrası ilçede yağmurun devam ettiğini aktardı. Şiddetli yağışla sonucunda çadırların su bastığı kaydedilirken, çadırlardaki suyu boşaltma çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TKP tarafından yapılan açıklamada, "Her ihmal, her hesapsızlık bölge halkına felaket olarak geri dönüyor" denildi.