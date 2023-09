Selde 6 kişiye mezar olan bungalovlar için alınan yıkım kararı zamanında uygulanmamış!

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağış sonrası sele kapılarak yaşamını yitiren 6 vatandaşa mezar olan ‘Sisli Vadi’ adlı turistik işletmenin kaçak olduğu ortaya çıktı.

6 kişinin canını alan işletmenin inşası için Nisan 2021’de İl Genel Meclisi’nde yapılan görüşmede olumsuz oy kullanan CHP’li üç Meclis Üyesi açıklama yaptı. Açıklamada, hakkında İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı alınmasına rağmen faaliyetine ruhsatsız ve kaçak olarak devam ettiği belirtilen işletmenin yıkılmadığına dikkat çekildi.

Kırklareli’nde bulunan Longoz ormanları yakınındaki dere yatağına kurulan Sisli Vadi adındaki turistik işletme, geçtiğimiz Salı günü yaşanan selde 6 kişiye mezar oldu. Aralarında Antalyalı genç doktor Selman Bağışlar (27) ile Diyetisyen eşi Mihriban Bağışlar’ın (25) da bulunduğu tatilciler, sele kapılarak can verdi. Antalyalı Bağışlar çiftinin Haziran ayında evlendiği ve İğneada bölgesindeki bungalovlardan oluşan işletmede balayı için geldikleri öğrenildi.

Suna Duman, Ümit Solmaz, Raile ve Ahmet Baki Şimşek’in de ölümüne neden olan dere yatağındaki ‘Sisli Vadi’ adlı tesisin ‘kamu yararı’ kararı alınarak inşa edildiği ancak ruhsatsız ve kaçak olduğu ortaya çıktı.

İl Özel İdaresi 'kamu yararı' kararı alınmasını teklif etmiş

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin CHP’li üç üyesi, ortak bir açıklama yaparak 6 kişiye mezar olan tesis hakkında yıkım kararı bulunmasına rağmen yıkılmadığını duyurdu. İşletmenin bulunduğu bölgenin ‘turizm alanı’ olarak tespit edilmesi ve tesislerin yapılabilmesi için ‘kamu yararı’ kararı alınabilmesi amacıyla Kırklareli İl Özel İdaresi’nin teklifte bulunduğuna değinilen açıklamada, “Konu, 12. 04. 2021 tarihinde İl Daimi Encümeni’nce değerlendirilmek üzere gündeme alınarak görüşülmüştür. Kamu yararı alınması hususunda Encümende görevli dört üye olumlu karar vermiş, üç CHP’li İl Genel Meclisi üyesi olumsuz oy vererek kararı şerhli imzalamış ve gerekçelerini karar dosyasına koymuşlardır” ifadelerine yer verildi.

Yıkım kararı uygulanmadı, Sisli Vadi ruhsatsız ve kaçak olarak faaliyetini sürdürdü

Oy çokluğuyla İl Genel Meclisi’nce onaylanan teklifin ilgili Bakanlık tarafından da onaylandığı kaydedilen açıklamada, CHP İl Genel Meclis üyeleri tarafından söz konusu alanda turizm tesisi kurulabilmesi için kamu yararı kararının iptaline yönelik Edirne İdare Mahkemesi'ne dava açıldığının da altı çizilerek şöyle denildi: “Edirne İdare Mahkemesi 22. 02. 2022 tarihinde vermiş olduğu karar ile İl Genel Meclis üyelerinin talebini haklı bulmuş olup söz konusu alanda turizm tesisi kurulabilmesi için alınan kamu yararı kararının iptalinin gerektiği kararına hükmetmiştir. Talep sahipleri Edirne İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek konuyu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanlığı’na görüşülmek üzere taşımışlardır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 17. 02. 2023 tarihinde Edirne İdare Mahkemesi'nin kararını onamış ve talep sahiplerinin talebini reddetmiştir. Tüm bu sürecin sonunda Sisli Vadi olarak adlandırılan alana ruhsatsız olarak yapılan bungalov tarzı binalar için İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı alındığı halde yıkım gerçekleştirilmemiş olup mülk sahibinin ruhsatsız yapılarda kaçak olarak faaliyetini sürdürmekte olduğu anlaşılmıştır.”

‘Gösterdiğimiz hassasiyet acımızı daha da artırdı'

“CHP’li İl Genel Meclis üyeleri olarak ilimiz sorumluluk sahamızdaki konulara en ince detaylarına kadar hassasiyetle yaklaşıp en doğru kararı verebilmek için çaba göstermekteyiz” denilen açıklamada, “Böylesi acı sonuçlar doğuran bir hususta, gösterdiğimiz hassasiyet ve haklılığımız ne yazık ki üzüntümüzü ve acımızı azaltmamakta olup daha da arttırmaktadır. Sel felaketinde yitirdiğimiz canlara rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

İki firma yetkilisi gözaltına alındı, sahibi kayıp

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da 6 kişinin ölümüne neden olan işletme hakkında yıkım kararı bulunduğunu ve daha önce il özel idaresi tarafından mühürlendiğini açıkladı. Firmanın 2 yöneticisinin tutuklandığı, hakkında gözaltı kararı bulunan işletme sahibinin de arandığı belirtildi.

Pandemi sonrası bungalov, tiny house ve glamping patlaması

Kırklareli’nde göz göre göre gelen tatil cinayeti, son yıllarda hızla artan ve hemen her doğal alana yayılan doğa sömürüsünü bir kez daha gündeme getirdi. Altyapısı ve ilgili izinleri olmadan birbiri ardına kurulan ve giderek bulundukları bölgeleri işgal eden işletmeler, planlı ve yasal turizmi de baltalıyor. Kaçak ve kayıt dışı oldukları için denetimden de uzak olan bu tür işletmeler sosyal medya ve ilgili tatil mekânlarını pazarlayan siteler aracılığı ile hedef kitleye ulaşıyor. Özellikle pandemi sonrasındaki süreçte adeta patlama yapan bungalov ve tiny hause tarzı evlere, ‘çadır havasında doğada lüks tatil’ olanağına davet eden ‘glamping’ tarzı işletmeler de ekleniyor. Antalya’dan Çanakkale’ye, Şile’den Artvin’e birçok kentte hızla ve altyapısız şekilde yayılan bu tür tatil mekânlarının bir an önce yasal ve fiziki altyapıya kavuşturulması, daha fazla can kaybı yaşanmaması açısından önem taşıyor.