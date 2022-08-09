Selda Bağcan'dan 'Aleyna Tilki' yanıtı: Sana ne?

Sanatçı Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava Konseri’nde Aleyna Tilki ile birlikte düet yaptı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, şarkıcı Gökhan Türkmen sosyal medya hesabından "Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese" ifadeleriyle Bağcan’ı eleştirdi.

Bağcan, Türkmen'in bu sözlerine ilişkin bir magazin sitesinden Olcay Ünal Sert’e konuştu:

"Terbiyesizlik yapmış… Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna’yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da ‘reklam yapıyor’ diyor, sana ne? Kıskandı belki de… Gereksiz polemikler bunlar… Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?"