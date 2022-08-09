Selda Bağcan'dan 'Aleyna Tilki' yanıtı: Sana ne?

Selda Bağcan, konserinde Aleyna Tilki'yi konuk etmesine tepki gösteren Gökhan Türkmen'e tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Sanatçı Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava Konseri’nde Aleyna Tilki ile birlikte düet yaptı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, şarkıcı Gökhan Türkmen sosyal medya hesabından "Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese" ifadeleriyle Bağcan’ı eleştirdi.

Bağcan, Türkmen'in bu sözlerine ilişkin bir magazin sitesinden Olcay Ünal Sert’e konuştu:

"Terbiyesizlik yapmış… Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna’yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da ‘reklam yapıyor’ diyor, sana ne? Kıskandı belki de… Gereksiz polemikler bunlar… Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?"

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