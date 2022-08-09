'Emniyet'te yasak aşk' tartışması sonrası Soylu devreye girdi

t24 yazarı Tolga Şardan, emniyetteki son gelişmelere dair bir yazı kaleme aldı.

Şardan, Soylu'nun A Takımı'nda yer alan bir emniyet müdürünün istifaya giden sürecini aktarırken, bir ile menzilci bir emniyet müdürünün atandığını da sözlerine ekledi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Emniyet teşkilatını yakından ilgilendiren bekleyen başlıklardan bir bölümünü bugün aktaracağım.

Bu başlıklardan ilki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki merkez karargâhında bir süredir dilden dile dolaşan "yasak aşk" olayı.

Yasak aşkın bir tarafı merkez teşkilatında üst düzey görev yapan bir polis müdürü. Diğer taraf ise, kadın avukat.

Hemen baştan belirteyim; yaşananları özel hayat içinde değerlendirmek mümkün.

Ancak söz konusu polis müdürü sıradan bir kişi değil. Kendisinin aynı zamanda operasyonel bir birimin başı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Emniyet'teki A takımında yer alması açısından haber değeri olduğu kanaatindeyim.

Olayın ayrıntılarına geçiyorum.

Birliktelik devam ederken; bir süre önce avukat, polis müdürü sevgilisine evlenmek istediğini söyledi.

Ancak bu istek, polis müdürünün aynı zamanda evli olması nedeniyle kabul edilmeyince, ilişkide yeni bir dönem başladı.

Avukat kadın, geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü yönetimini yaşananlardan haberdar etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'e ulaşan kadın avukat, polis müdürüyle arasında geçen yazışmaları aktardı.

Gürsel, İçişleri Bakanı Soylu'yu gelişme hakkında bilgilendirdi. Soylu, söz konusu polis müdürünü çağırıp bizzat görüştü.

Polis müdürünün ekibinde bulunmasından dolayı zor durumda kalan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olaydan haberdar olması halinde sorun yaşanacağını belirterek polis müdüründen görevden ayrılması talimatını verdi. Talimat üzerine söz konusu polis müdürü görevden ayrıldı.

Menzilci polis müdürü

Büyüteç'i takip eden okurlar, Menzilci olduğu yönünde İçişleri Bakanlığı müfettişlerince rapor hazırlanan Recep Güzelyazıcı adlı polis müdürünü hatırlayacaktır.

İçişleri Bakanı Soylu'nun 2019'da TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Ali Öztunç'a "Bir tane göstersinler, bakanlığı bırakacağım" açıklamasından sonra ortaya çıkan müfettiş raporunda adı geçen Güzelyazıcı, yaklaşık iki ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında görevlendirildi.

Güzelyazıcı, önce Soylu'nun memleketi Trabzon'daki Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü iken emniyet teşkilatının arşivi ve tüm yazışmalarından sorumlu daire başkanı oldu.

Güzelyazıcı geride bıraktığımız hafta içinde yeni bir tayinle bu kez Giresun Emniyet Müdürü oldu.

Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AKP il teşkilatıyla sorun yaşaması üzerine, merkeze alındı.

Karşılıklı görev değişimi yapılan ikili tayinde henüz iki ay önce Ankara'ya gelen Güzelyazıcı'nın bu kez il emniyet müdürlüğüne gönderilmesi, Menzil cemaatinin İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü nezdindeki gücünü göstermesi açısından dikkat çekici.

Bu arada Soylu, TBMM'deki açıklamasının üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen halen görevinin başında."