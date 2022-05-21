Selçuk Tepeli'nin kovulduğu iddia edildi, kanaldan ilk açıklama geldi

Fox TV Ana Haber bülteni sunucusu Selçuk Tepeli'nin kovulduğu iddiaları gündem oldu.

T24'ten Gözde Yel'in haberine göre, Fox Haber'in üst düzey yöneticileri, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurması sonrası "kanaldan kovulduğu" iddiasını kesin bir dille yalanladı.

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurmuştu. Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" demişti.