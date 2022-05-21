AKP'li Birinci'den FOX TV çağrısı: Kapatın

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin çiftçilerin durumunu gösteren habere sinirlenmesi üzerine yayında yaşananlara dair, AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Mücahit Birinci'den açıklama geldi. RTÜK'e çağrı yapan Birinci, "kapatma dahil tüm tedbirlerin uygulanmasını beklediklerini" söyledi.

Twitter'dan paylaşım yapan AKP'li Birinci, "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, Fox TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı.

Çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenen ve "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyen Selçuk Tepeli, ardından elindeki kağıdı fırlatmış ve daha sonra önündeki bardağa vurmuştu.